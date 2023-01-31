Чат-бот по проверке законности апартаментов запустят в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Москвичи смогут проверять законность апартаментов в чат-боте, который будет запущен в 2023 году, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Мы уже тестируем и в ближайшее время введем в эксплуатацию чат-бот, который будет призван информировать людей о законных и незаконных апартаментах. Мы эту тему на 2023 год для себя определяем как весьма актуальную", - сказал Бобров на пресс-конференции во вторник.

Он пояснил, что чат-бот по адресу или кадастровому номеру позволит узнать, допускает ли объект недвижимости и вид разрешенного использования земельного участка такое использование, как временное проживание или апартаменты.

Кроме того, к середине 2023 года в Москве откроется информационно-консультационный центр. Он расширит взаимодействие ведомства с предпринимателями. Планируется двукратное увеличение объема профилактических и увеличение очных мероприятий.