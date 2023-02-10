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В чат-боте московского транспорта начали тестировать голосовые ответы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В чат-боте московского транспорта Александра начали тестировать функцию голосового ответа, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, функция будет удобна пассажирам, которым неудобно набирать тексты.

"Уже сейчас в базе знаний Александры порядка 3 тысяч ответов на 55 тысяч вопросов о городском транспорте", - отметил он.

Пассажиры также могут задать боту голосовой вопрос. Голосовой ответ чат-бот продублирует текстом.

Новая функция уже есть в Telegram, WhatsApp и VK, сообщил телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

Если тестирование будет удачным, функцию введут в приложениях и на сайтах транспортного комплекса.

Бот может ответить на вопросы о городском транспорте, пригородных электричках, "Аэроэкспрессах", автовокзалах, велосипедах, самокатах, эвакуации автомобиля, парковках и организации дорожного движения.

Москва Максим Ликсутов Александра Дептранс
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