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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Москве в 2023 году должны достроить комплекс по ремонту вагонов для зеленой ветки метро

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Братееве в 2023 году должна быть достроена вторая очередь комплекса по эксплуатации и ремонту вагонов метро, который возьмет на себя обслуживание Замоскворецкой линии. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, который 14 февраля осмотрел стройку.

Он напомнил, что первая очередь комплекса была завершена в 2013 году.

"В крайнем случае, в следующем году комплекс должен начать функционирование в полном объеме. Это важно для Замоскворецкой линии, на которую будут выходить новые вагоны метро, и для Большой кольцевой линии", - сказал мэр.

Открытие нового депо позволит приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой ветке - в 2024 году на линию должны начать выходить современные поезда.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в Братееве создается крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации составов метрополитена. Он будет состоять из нового электродепо "Южное" и действующего депо "Братеево", которое будет перепрофилировано в вагоноремонтный завод.

Всего с 2011 года в Москве построили или провели реконструкцию 11 электродепо. На днях планируется ввести в эксплуатацию депо "Нижегородское", которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии. Еще 3 депо находятся в активной стадии строительства.

Москва Московский метрополитен Замоскворецкая линия Сергей Собянин Братеево Южное
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