Расписание автобусов на юге Москвы восстановится до конца недели

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Москве к концу недели вернутся к обычному расписанию маршруты автобусов на юге города, которые менялись на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро между станциями "Автозаводская" и "Орехово", сообщил Департамент транспорта.

С 11 мая будут отменены изменения в количестве остановок маршрутов автобусов 766, 814, 826, 844, 858, 944, с799, с823, с835, с854, с891, с894, е80, м78.

Также с 13 мая по прежним маршрутам станут ходить автобусы е80, м88, м89к и 831.

"Работы завершены, метро снова работает", - отметили в департаменте.

Также ведомство сообщило об отмене компенсационных автобусных маршрутов КМ1 и КМ2 вдоль ремонтируемого участка метро.

9 мая мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями Замоскворецкой линии метро "Автозаводская" и "Орехово", на котором были завершены работы по строительству новых тоннелей длиной 270 м на перегоне "Царицыно- Кантемировская".

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы "Автозаводская" - "Орехово" был закрыт с 12 ноября 2022 года до весны 2023 года ради прокладки нового тоннеля взамен прежнего, который пришел в аварийное состояние. Необходимость работ обуславливалась "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".