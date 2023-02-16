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Все турникеты метро Москвы и МЦК теперь могут принимать оплату банковской картой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В столице все турникеты в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) теперь могут принимать оплату проезда банковской картой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. Это удобно и экономит время пассажиров", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, обновлено почти 4 тыс. турникетов, среди преимуществ которых: при оплате банковской картой они срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии - в три раза; большие LED-экраны и крупный шрифт - удобно для слабовидящих; считыватель QR-кодов - для внедрения СБП (Системы быстрых платежей).

Москва Сергей Собянин
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