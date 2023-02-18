В московском метро установлен рекорд по времени интервала между поездами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Система автоматики движения поездов московского метро в период испытаний помогла сократить интервал между поездами до 80 секунд, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В начале года на Кольцевой линии установили новую микропроцессорную централизацию, благодаря чему сократились интервалы между поездами, появились дополнительные пассажирские места и повысилась надежность системы управления движением поездов", - сказал он.

Как добавил заммэра, "недавно провели испытания системы на отечественном ПО в режиме максимальной нагрузки, и нам удалось добиться самого короткого в мире интервала движения между поездами - порядка 80 секунд, и подтвердить на практике надежность и бесперебойность ее работы".

Ликсутов отметил, что система работает стабильно и без перебоев на предельных нагрузках. Она помогла сократить время ожидания поездов в пиковые часы, освободить места в вагонах, повысить надежность системы управления поездов и стабильность графика их движения.