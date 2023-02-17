Участок Некрасовской линии московского метро перекрыт 17-19 февраля из-за интеграции с БКЛ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Для интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) участка Некрасовской линии столичного метро "Нижегородская" - "Электрозаводская" будет перекрыто движение поездов с 17 по 19 февраля, сообщает в пятницу департамент транспорта Москвы.

"17, 18 и 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская". Станция "Нижегородская" продолжит работать. Скоро откроются последние девять станций Большой кольцевой линии, а участок от "Нижегородской" до "Электрозаводской" войдет в состав БКЛ. Для интеграции нужно переключить все инженерные системы. Сделать это без остановки движения поездов невозможно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная" строились как часть БКЛ, но временно работали в составе "розовой" линии.

В департаменте подчеркивают, что с открытием БКЛ "Нижегородская" станет конечной станцией на Некрасовской линии. С 20 февраля перекрытый участок будет работать в составе Большой кольцевой линии.

На период ограничений в дептрансе рекомендуют пользоваться станцией Московского центрального кольца "Нижегородская", "Авиамоторной" Калининской линии, "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии метро и бесплатным автобусом 32.