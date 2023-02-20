Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Снегопад в Москве завершится утром

Снегопад в Москве завершится утром
Снежная погода в Москве 20 февраля
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, снег в столице сохранится до утра, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"За ночь его (снега - ИФ) прирост может составить еще несколько сантиметров", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в 21:00 городские службы поступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ повторится ранним утром.

"Просим автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что к утру понедельника высота сугробов на главной метеостанции города (ВДНХ) достигла 38 см - максимума с начала зимы.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Пригородные электрички с марта и до осени не будут доезжать до Рижского вокзала

Собянин оценил локализацию производства трамваев в Москве в 90%

Температура в Москве на следующей неделе будет на 4 градуса ниже нормы

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });