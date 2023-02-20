Снегопад в Москве завершится утром

Снежная погода в Москве 20 февраля Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, снег в столице сохранится до утра, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"За ночь его (снега - ИФ) прирост может составить еще несколько сантиметров", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в 21:00 городские службы поступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ повторится ранним утром.

"Просим автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что к утру понедельника высота сугробов на главной метеостанции города (ВДНХ) достигла 38 см - максимума с начала зимы.