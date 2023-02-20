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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Высота сугробов в Москве достигла максимальной отметки за зиму

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По данным на 9:00 понедельника, высота снежного покрова на главной столичной метеостанции (ВДНХ) достигла 38 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Это максимум для нынешней зимы в Москве", - сказал представитель метеобюро.

В комплексе городского хозяйства заявили, что коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в Москве.

"В выходные прирост свежевыпавшего снега составил до 10 см. Сегодня в столице вновь местами небольшой снег, его прирост может составить до 1 см", - говорится в сообщении комплекса, опубликованном в телеграм-канале.

В мэрии подчеркнули, что повсеместно организованы работы по очистке дворовых территорий. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, социальным объектам.

"Ранним утром провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой", - отмечается в сообщении.

В течение светового дня продолжится очистка кровель домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Москва
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