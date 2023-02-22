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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве вечером

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Движение на дорогах столицы утром в среду оценивается в 5 баллов, вечером прогнозируются пробки до 8 баллов, сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

Час пик в Москве в среду начнется приблизительно в 16:00, уточнили в дептрансе. "В связи с коротким рабочим днем час пик начнется раньше - примерно около 16:00. Сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, МКАД, на магистралях по направлению в область", - говорится в сообщении.

На данный момент движение затруднено в сторону центра на Ярославском шоссе, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов, сообщили в дептрансе.

Москва
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