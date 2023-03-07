В Москве утром пробки достигли 6 баллов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Утром во вторник в Москве пробки на дорогах достигли 6 баллов, сообщил городской Департамент транспорта. К вечеру чиновники ожидают восьмибалльные пробки.

"В связи с предпраздничным днем час пик начнется раньше обычного - около 16:00", - предупредили в департаменте.

Утром наиболее сложная дорожная ситуация отмечалась на Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Мира, ТТК и МКАД. Также в течение дня ожидаются заторы рядом с крупными торговыми центрами и цветочными рынками.