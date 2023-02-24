Снежный покров в Москве может подрасти к воскресенью на 6 см

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Затяжной снегопад начался в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 см", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Власти Москвы просят автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что в 9:00 пятницы высота снежного покрова на главной метеостанции города (ВДНХ) составила 35 см.