Мокрый снег с дождем ожидается в Москве в субботу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве с утра субботы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в пятницу.

"С 03:00 часов с сохранением до конца дня 25 февраля в Москве ожидается снег, переходящий в мокрый снег, дождь. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, гололедица", - уточнили в ведомстве.

Спасатели предупреждают москвичей и гостей города о необходимости при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.