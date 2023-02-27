Станцию метро "Спортивная" в Москве закрыли из-за возгорания

Людей со станции эвакуировали, пожар в одном из вагонов потушили

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На Сокольнической линии московского метро станцию "Спортивная" закрыли для пассажиров из-за возгорания, следует из сообщения городского Департамента транспорта.

Поезда, которые идут из центра, проезжают станцию без остановки. Эту информацию ведомство повторило и в 21:33.

"Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал. На месте работают оперативные службы и МЧС", - сообщили в Дептрансе.

В столичном управлении МЧС "Интерфаксу" сообщили, что на станции произошло задымление. Дым шел из-под одного из вагонов состава, стоявшего на станции. Еще один состав стоит в тоннеле, в нем людей нет.

Позднее в этом же управлении сказали, что загорелся один из вагонов на площади 1 квадратный метр. В 21:05 пожар потушили, дым рассеивается.

Пассажирам посоветовали пользоваться станцией МЦК "Лужники" и наземным транспортом, а также следить за объявлениями сотрудников метро.

Ранее сообщалось, что "для проверки состава" было остановлено движение от "Парка культуры" до "Университета", а обратно поезда следовали с увеличенными интервалами.

Для проезда "Мосгортранс" выделил 40 автобусов, которые будут следовать от "Парка культуры" до "Университета", останавливаясь по пути у станций "Фрунзенская" и "Спортивная". Узнать о других наземных маршрутах в этом районе можно из сообщения Дептранса.