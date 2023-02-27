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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

Движение по Сокольнической линии восстановили, станцию открыли на вход и выход

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В московском метро убрали с линии состав, который загорелся на станции "Спортивная" и создал сильное задымление. Движение восстановлено, сообщил Департамент транспорта столицы в 21:51. В 22:04 там добавили, что станцию открыли для входа и выхода пассажиров.

В 20:37 Дептранс сообщал, что движение по юго-западному участку Сокольнической линии пущено с увеличенными интервалами для проверки состава. Десять минут спустя было объявлено, что от "Парка культуры" до станции "Университет" движение прервано, а обратно поезда ходят реже обычного.

В 21:02 Дептранс сообщил, что станцию "Спортивная" закрыли для пассажиров, так как там случилось возгорание "из-за проблем с электродвигателем". Поезда проезжали ее без остановок. В столичном главке МЧС уточнили, что шел дым из-под одного вагона стоявшего у платформы состава, на станции было сильное задымление. Людей со станции эвакуировали, пожар потушили.

Информации о пострадавших не поступало.

Для удобства пассажиров "Мосгортранс" выпустил на линию 40 компенсационных автобусов между станциями "Парк культуры". Дептранс отмечал, что на проспекте Вернадского движение не было затруднено из-за сбоя в работе метро.

Москва Московский метрополитен Спортивная Дептранс МЧС
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