В Москве планируют открыть три моста в 2023 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В течение года планируется открыть три моста через реки в столице, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам в среду.

"За последние 11 лет в столице построено 22 моста через реки. Однако работа по возведению таких сооружений продолжается – только в этом году достроим еще три моста", - отметил Загрутдинов.

По его словам, в этом году планируется завершить строительство моста протяженностью 416 м через затон Новинки на территории бывшего завода ЗИЛ. "Ввод моста создаст альтернативный маршрут от Симоновской набережной до района Южнопортовый, минуя Третье транспортное кольцо, снизив тем самым его транспортную нагрузку", - пояснил Загрутдинов.

Кроме того, в этом году в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) предполагается запустить мост через реку Москва.

"Еще один мост для соединения северного участка МСД с автомобильной дорогой "Москва - Нижний Новгород - Казань" будет построен через реку Пехорка", - сообщил глава департамента.

Он пояснил, что его запуск улучшит транспортную доступность районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, снизит нагрузку с существующих радиальных направлений, а также с Новосовихинского шоссе и Лермонтовского проспекта.