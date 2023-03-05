Сугробы в Москве достигли максимальных с начала зимы 41 см

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в столице за последние сутки выросла с 36 до 41 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"Мартовские сугробы в Москве даже выше, чем прошедшей зимой. Максимумы снежного покрова в городе фиксировались 20 и 25 февраля - 38 см", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в ходе наблюдений на главной метеостанции на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, небольшой снег сохранится в Москве до вечера. Температура воздуха днем будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, порывы ветра местами могут достигать 15 м/с.