Что произошло за день: воскресенье, 5 марта

Столкновения протестующих с полицией в Афинах, самые высокие с начала зимы сугробы в Москве, победитель первой гонки "Формулы-1" в сезоне

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу провел совещание с командующими группировками войск, которые участвуют в СВО. Встреча прошла в штабе объединенной группировки российских войск.

- В НКР сообщили о диверсии со стороны азербайджанских военных, в результате которой погибли трое сотрудников полиции. В Минобороны Азербайджана заявили о военной провокации со стороны Армении в Карабахе и о перевозке военной техники, боеприпасов и личного состава. Ереван опроверг утверждения Баку о якобы транспортировке оружия в Карабах.

- В Афинах произошли столкновения с полицией на акции протеста, связанной с железнодорожной катастрофой 1 марта. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли 57 человек.

- Макс Ферстаппен из команды Red Bull выиграл первую гонку "Формулы-1" в сезоне. Вторым в Гран-при Бахрейна финишировал его партнер по команде Серхио Перес, третьим - Фернандо Алонсо из Aston Martin.

- Со здания железнодорожного вокзала Риги сняли русскоязычное название, в дальнейшем будут надписи только на латышском и английском языках.

- К утру воскресенья сугробы в Москве достигли максимальных с начала зимы 41 см.