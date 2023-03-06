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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 6 и 7 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве перед 8 марта может осложниться дорожная ситуация, ожидаются 9-балльные пробки, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

"Перед праздником 6 и 7 марта будет больше поездок по городу - ожидаем загруженность на дорогах до 9 баллов. Основные затруднения могут быть на МКАД, ТТК и в центре - рядом с цветочными рынками, кафе, ресторанами и крупными ТЦ", - представитель ЦОДД.

Час пик начнется примерно с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня, в городе будет на 50-100 тысяч машин больше, чем обычно. Кроме того, возможно увеличение времени проезда в 1,5-2 раза вблизи Рижского рынка, Даниловского рынка, ТК "Садовод", Площади Киевского вокзала, Комсомольской площади, Совхоза имени Ленина.

8 марта на дорогах станет свободнее, пробки прогнозируются в районе 4-5 баллов. Затруднения могут возникнуть локально вблизи крупных торговых центров.

Москва ЦОДД МКАД ТТК Комсомольская площадь Рижский рынок Даниловский рынок
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