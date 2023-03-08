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Сервис "цифровой паспорт" начал работать в поликлиниках Москвы

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В московских поликлиниках начал работать сервис "цифровой паспорт", с помощью которого главврачи учреждений и их заместители смогут следить за работой с пациентами, а также более качественно и проактивно оказывать им помощь, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Главврачи поликлиник теперь могут онлайн следить за работой с пациентами во всех филиалах своих учреждений. В амбулаториях Москвы заработал Цифровой паспорт. Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что паспорт содержит широкий набор аналитических данных о работе и качестве оказания медицинской помощи в учреждении. В сервисе также есть сводная статистика по пациентам, в том числе по полу и возрасту, отклонениям в лабораторных исследованиях, наличию группы инвалидности.

Москва Сергей Собянин Цифровой паспорт ЕМИАС
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