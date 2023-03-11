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Около 20 киностудий в Москве получили 55 млн руб. с 2020 года на продвижение за рубежом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Порядка 20 столичных киностудий с 2020 года получили в помощь 55 млн рублей на их продвижение на зарубежных рынках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Город поддерживает продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Например, выдаёт гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах. Так, с 2020 года помощь в 55 млн рублей получили около 20 киностудий", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, только при поддержке Московского экспортного центра за последние четыре года столичные кинокомпании заключили экспортные контракты на сумму 7,9 млрд рублей. Мэр отметил, что московские мультфильмы смотрят на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других странах.

"В этом году продолжим оказывать поддержку. Например, в июне московские кинокомпании смогут принять участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). А в ноябре в Индии откроется объединённая экспозиция студий Москвы в рамках Film Bazaar", - сообщил Собянин.

Москва Сергей Собянин
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