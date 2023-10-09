Любимова отметила удвоение аудитории российского кино в кинотеатрах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Посещаемость сеансов российского кино в кинотеатрах в 2023 году составила 87 млн зрителей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году, сообщила министр культуры Ольга Любимова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Несколько слов не могу не сказать о поддержке российского кино. Вы знаете, что очень многих волновала судьба российских кинотеатров: как же у нас получится вообще прожить без американского кино, что российский зритель не очень любит российское кино. Мы точно знаем, что никого не заставишь пойти на фильм, который ты не хочешь смотреть. В 2020 году на российское кино ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году - 87", - сказала Любимова.

"Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась", - отметил Путин.

Министр отметила, что на фоне ухода зарубежного кино также были "страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше".

Она уточнила, что на данный момент осуществляется показ фильмов в 5 550 кинотеатрах, которые объединены в отдельную государственную сеть. "Это невероятно важное пространство в муниципалитетах в рамках национального проекта - 200 залов в год. К 2024 году - почти полторы тысячи кинозалов, где мы формируем самые разные репертуарные, очень интересные программы", - добавила министр.