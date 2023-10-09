Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Любимова отметила удвоение аудитории российского кино в кинотеатрах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Посещаемость сеансов российского кино в кинотеатрах в 2023 году составила 87 млн зрителей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году, сообщила министр культуры Ольга Любимова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Несколько слов не могу не сказать о поддержке российского кино. Вы знаете, что очень многих волновала судьба российских кинотеатров: как же у нас получится вообще прожить без американского кино, что российский зритель не очень любит российское кино. Мы точно знаем, что никого не заставишь пойти на фильм, который ты не хочешь смотреть. В 2020 году на российское кино ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году - 87", - сказала Любимова.

"Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась", - отметил Путин.

Министр отметила, что на фоне ухода зарубежного кино также были "страхи про то, что кинотеатры закроются, но кинотеатров стало больше".

Она уточнила, что на данный момент осуществляется показ фильмов в 5 550 кинотеатрах, которые объединены в отдельную государственную сеть. "Это невероятно важное пространство в муниципалитетах в рамках национального проекта - 200 залов в год. К 2024 году - почти полторы тысячи кинозалов, где мы формируем самые разные репертуарные, очень интересные программы", - добавила министр.

Ольга Любимова Владимир Путин Минкультуры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минкультуры поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей

Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Холдинг ТМХ может редомицилироваться в САР до конца года

Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Турбизнес просит освободить гендиректора агрегатора "Спутник" Александра Кима

Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник на семь часов для ремонта

Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник на семь часов для ремонта

ФСБ возбудила дело о госизмене против адвоката Ильи Новикова

Что произошло за день: воскресенье, 8 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });