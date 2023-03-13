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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В Москве в понедельник ожидаются слабый снег и ветер

В Москве в понедельник ожидаются слабый снег и ветер
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник синоптики ожидают слабый снег и ветер, скорость которого при порывах будет достигать 12-14 м/с, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, в воскресенье в столице выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки превысил четыре сантиметра.

"Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - рассказал Бирюков.

Городской Департамент транспорта ранее предупредил, что из-за гололедицы ситуация на дорогах может осложниться и к вечеру понедельника возможны пробки до 8 баллов.

Москва Петр Бирюков Дептранс
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