В Москве в понедельник ожидаются слабый снег и ветер

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник синоптики ожидают слабый снег и ветер, скорость которого при порывах будет достигать 12-14 м/с, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, в воскресенье в столице выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки превысил четыре сантиметра.

"Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - рассказал Бирюков.

Городской Департамент транспорта ранее предупредил, что из-за гололедицы ситуация на дорогах может осложниться и к вечеру понедельника возможны пробки до 8 баллов.