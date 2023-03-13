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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:15

Вечером в Москве прогнозируются пробки до 8 баллов из-за гололедицы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В связи с образованием гололеда движение автомобилей в столице осложнено, вечером заторы прогнозируются до 8 баллов, сообщает департамент транспорта Москвы в понедельник.

"Движение в городе оцениваем в 5 баллов. Вечером ожидаем до 8. Возможно образование гололедицы. Перепады температуры могут негативно повлиять на дорожное движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наиболее сложная дорожная ситуация на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, МКАД и ТТК.

В департаменте просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах.

Москва
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