Техник московского дома престарелых осужден за гибель шести человек во время пожара

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы назначил два с половиной года колонии общего режима сотруднику дома престарелых "Третий возраст", где в результате пожара в апреле 2020 года погибли шесть человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции государственного обвинителя Кунцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил 36-летнего жителя столицы Александра Колодного к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - сообщили агентству в ведомстве во вторник.

Фигурант также лишен права на два года занимать должности, "связанные с возложением ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности".

Колодный признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (часть 3 статьи 219 УК РФ).

Пожар в частном доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы произошел 8 апреля 2020. В результате случившегося погибли шесть человек, здоровью троих был нанесен тяжкий вред. Как заявляли в столичном Следственном комитете, услуги в доме престарелых предоставлялись без разрешительной документации.

В свою очередь, в столичной прокуратуре уточнили, что Колодный, будучи главным инженером отдела эксплуатации и ответственным за обеспечение пожарной безопасности учреждения, в нарушение действующих требований допустил размещение в подвале здания, где располагался "Третий возврат", дизельного котла с емкостью топливного бака на 500 л, а также иные нарушения.

Следствие установило, что нарушения привели к взрыву топливно-воздушной смеси в помещении котельной, а затем начался пожар.