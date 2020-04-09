Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

Источник сообщил о гибели четверых при пожаре в московском доме престарелых

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелах на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Количество погибших в доме престарелых увеличилось до четырёх", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пострадавших разместят в городских учреждениях соцзащиты. По информации источника, пострадали менее 10 человек.

Пожар в частном пансионате для престарелых людей "Третий возраст", предназначенного для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями, произошел в среду вечером. В 22:13 его локализовали на площали 15 кв.м., в 22:20 - ликвидировали.

Москва ЗАО

Новости по теме

Новости

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

"Яндекс" зафиксировал большое число людей на улицах Москвы

"Яндекс" зафиксировал большое число людей на улицах Москвы

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве будет упрощен

В Мосгордуме рассказали, кого будут штрафовать за нарушение самоизоляции

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

В Москву придет похолодание

Власти Москвы напомнили о запрете гулять с детьми в коляске и выходить на пробежки

Еще 48 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции

В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');