Источник сообщил о гибели четверых при пожаре в московском доме престарелых

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелах на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Количество погибших в доме престарелых увеличилось до четырёх", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пострадавших разместят в городских учреждениях соцзащиты. По информации источника, пострадали менее 10 человек.

Пожар в частном пансионате для престарелых людей "Третий возраст", предназначенного для людей старшего поколения, в том числе и для малоподвижных людей с ограниченными возможностями, произошел в среду вечером. В 22:13 его локализовали на площали 15 кв.м., в 22:20 - ликвидировали.