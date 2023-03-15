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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В Москве с началом СВО число телефонных мошенничеств снизилось на 25%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - С началом СВО количество попыток телефонных мошенников обмануть москвичей снизилось почти на 25%, сообщил в Мосгордуме начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов.

По его словам, "львиная часть этих преступлений организована за пределами Российской Федерации".

"То есть мы располагаем оперативной информацией о конкретных колл-центрах, которые на сегодняшний день расположены на территории Украины, откуда непосредственно и совершаются преступления данного вида. Мы их также документируем и будем готовы привлечь к уголовной ответственности (организаторов - ИФ)", - отметил Баранов.

Москва МВД Олег Баранов Украина
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