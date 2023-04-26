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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Глава Минцифры сообщил о переходе 70-80% телефонных мошенников в WhatsApp

Он пообещал искать технологические решения проблемы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что теперь злоумышленники в 70-80% случаев звонят с использованием мессенджера WhatsApp. Он сказал об этом на конференции "Телеком", организованной "Ведомостями".

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"Я считаю, что за этот год вместе с операторами мы сделали очень большой прогресс, как мы его видим. Количество звонков, которые тут по мобильному телефону, в разы снизилось", - сказал министр.

Он напомнил о введении ответственности за пропуск трафика с подменных номеров. "Все это прекрасно дакт свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу дальше будем продолжать", - сказал он.

По мнению Шадаева, в целом, по этому вопросу "вся регуляторика уже есть".

"200 дел, насколько я знаю, административных возбуждено в отношении операторов, которые пропускают трафик с подменных номеров. Работа идет, результат мы ее видим", - отметил он.

Шадаев сообщил, что вместе с операторами Минцифры будет искать технологические решения данной проблемы.

"В моем понимании WhatsApp - это примерно то же самое, что и по почте рассылали в своё время электронные разные предложения о наследстве в Африке. Безусловно, бороться с этим будем, но очень осторожно", - сказал министр.

По его словам, на очереди меры по борьбе со спам-звонками.

"Мы договорились с операторами про определенную конструкцию, как мы будем бороться со спам-звонками. Здесь тоже мы считаем, что в этом году будет значимый прогресс. Спам-звонки, не мошеннические, а если кто-то звонит с рекламой. Они тоже будут у нас отрегулированы, и таких звонков станет на порядок меньше", - пообещал Шадаев.

В Роскомнадзоре сообщили, что система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" с момента запуска в конце декабря прошлого года по март включительно предотвратила 135 млн мошеннических звонков.

WhatsApp Максут Шадаев Минцифры
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