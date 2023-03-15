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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Слесарь из Подмосковья осужден на 13 лет за поджог военкомата

Слесарь из Подмосковья осужден на 13 лет за поджог военкомата
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил 13 лет лишения свободы слесарю Луховицкого авиационного завода Кириллу Бутылину за поджог военкомата в Подмосковье, передал корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно назначить Бутылину наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в приговоре судебной коллегии, оглашенном в среду.

Три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся десять лет – в колонии строгого режима.

Также по приговору Бутылину на два года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Бутылин признан виновным в совершении террористического акта (пункт "в" части 2 статьи 205 УК РФ), публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ).

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Бутылину 13 лет лишения свободы с отбыванием 11 лет в колонии строгого режима и двух лет в тюрьме. Защита просила не выносить суровый приговор.

Как установило следствие, 22-летний Бутылин 28 февраля 2022 года нарисовал на воротах военного комиссариата городов Луховицы и Зарайск флаг Украины и пацифистский лозунг, перелез, облил стену здания авиационным керосином, разбил монтировкой окна и бросил две бутылки с коктейлем Молотова, которые разбились о металлические решетки. В результате с внешней стороны комиссариата произошло возгорание.

Свои действия Бутылин снимал на камеру. Запись фигурант выложил в Telegram.

По версии обвинения, Бутылин, который за несколько дней до совершения преступления участвовал в несогласованной властями акции на Пушкинской площади в Москве, хотел выразить протест против начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

В марте прошлого года Бутылин был задержан на границе Белоруссии и Литвы, после чего отправлен в РФ и помещен в СИЗО.

В судебном заседании Бутылин признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Мать фигуранта еще до приговора внесла средства по двум искам Минобороны о возмещении ущерба на сумму более 193 тысяч рублей.

Московская область Подмосковье Луховицы Кирилл Бутылин
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