Житель Ярославской области получил восемь лет колонии за попытку поджога военкомата

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима жителя Ярославской области, признанного виновным в попытке поджога военкомата, сообщает в среду ФСБ РФ.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении жителя Ярославской области Попова Дениса Александровича, 2001 года рождения, приговоренного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила спецслужба.

По версии следствия, Попов был завербован "в ряды одной из террористической организаций для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов на территории России, а также участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ".

"По указанию своих кураторов фигурант в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, а также планировал проведение террористических актов в отношении административных зданий, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры", - сообщили в ФСБ.

В июле 2022 года, по данным ФСБ, Попов был задержан при подготовке поджога одного из военных комиссариатов Ярославской области с использованием самостоятельно изготовленных бутылок с зажигательной смесью.

В ходе обыска по адресу его проживания обнаружено и изъято пять бутылок, содержащих горючую жидкость.

"В рамках расследованного органами безопасности уголовного дела злоумышленник подтвердил факт подготовки террористических актов", - заявили в ФСБ.