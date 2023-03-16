Пробки в Москве достигли 6 баллов из-за дождя

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий в столице осложнено движение автомобилей на ряде дорожных участков, вечером загруженность дорог может достигнуть 8 баллов, сообщает в четверг департамент транспорта Москвы.

"Движение в городе оценивается в 6 баллов - рекомендуем воспользоваться городским транспортом. В городе местами идет небольшой дождь. Низкие скорости и мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге также могут осложнить движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наиболее трудная дорожная ситуация на ТТК в районе улицы Нижняя Масловка, МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе и в районе улицы Верхние Поля.

"Вечером до 8 баллов. Ожидаем затруднения в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область", - сказали в дептрансе.

В департаменте рекомендуют пользоваться городским транспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на гаджеты.