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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Туман ожидается в Москве до утра пятницы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Видимость в столичном регионе будет ограничена из-за тумана до утра пятницы, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Сегодня после 17:00 и до 10:00 17 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее столичные власти предупреждали, что в связи с ухудшением погодных условий в столице осложнено движение автомобилей на ряде дорожных участков, вечером загруженность дорог может достигнуть 8 баллов.

Москва
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