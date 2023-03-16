Туман ожидается в Москве до утра пятницы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Видимость в столичном регионе будет ограничена из-за тумана до утра пятницы, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Сегодня после 17:00 и до 10:00 17 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее столичные власти предупреждали, что в связи с ухудшением погодных условий в столице осложнено движение автомобилей на ряде дорожных участков, вечером загруженность дорог может достигнуть 8 баллов.