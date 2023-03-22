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В Москве за десять лет заболеваемость туберкулезом снизилась в три раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние десять лет заболеваемость туберкулезом снизилась в три раза, сообщила в среду главный фтизиатр Департамента здравоохранения столицы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская.

"Своевременное выявление больных туберкулезом, расширение объема профилактических мероприятий, предупреждение передачи инфекции от человека к человеку, наличие инновационных лекарственных препаратов и методов диагностики позволили снизить заболеваемость москвичей за последние 10 лет более чем в три раза и достичь наилучших показателей среди крупных городов России" - сказала она через пресс-службу Депздрава.

За последний год показатель заболеваемости жителей города снизился на 2% и составил 7,1 случая на 100 тысяч человек. Распространенность туберкулеза среди постоянного населения столицы за последний год снизилась на 9,3% и составила 10,2 на 100 тысяч населения (с 2012 года показатель снизился в 5,3 раза). Смертность от туберкулеза снизилась на 22,6% за год и составила 1,1 на 100 тысяч населения (с 2012 года снизилась в 3,1 раза).

"Что касается заболеваемости детей в Москве, то они практически перестали болеть туберкулезом: с 2012 года данный показатель среди постоянно проживающих в Москве детей снизился в 16,3 раза и составил 1 на 100 тысяч детей", - отметила Богородская.

Все эпидемиологические показатели по туберкулезу в Москве значительно ниже, чем в среднем по России, добавили в Депздраве. Так, заболеваемость туберкулезом постоянного населения в столице в 3,6 раза ниже, чем в среднем по России, распространенность туберкулеза постоянного населения в Москве в 6,1 раз меньше, чем в стране, а смертность ниже в четыре раза.

"Туберкулез среди москвичей сегодня встречается довольно редко. Особенно среди тех, кто выполняет рекомендации врачей-фтизиатров: прививает новорожденных детей, проходит ежегодное профилактическое обследование на туберкулез. Таких показателей удалось достичь благодаря усилению основных мер по предотвращению распространения туберкулеза и внедрению новых технологий", - добавила специалист депздрава.

Москва Депздрав Елена Богородская
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