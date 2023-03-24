В Минздраве заявили о снижении в России заболеваемости туберкулезом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В России статистика по туберкулезу оценивается как лучшая за весь исторический период, с 2001 года в стране отмечается снижение заболеваемости этим инфекционным заболеванием, сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

"В России с 2001 отмечается снижение заболеваемости туберкулёзом. В настоящее время статистика по туберкулезу в нашей стране лучшая за весь исторический период и составляет 31,1 на 100 тысяч населения", - сказала Васильева, ее слова приводятся в телеграм-канале Минздрава России в пятницу.

По ее словам, наиболее активная динамика снижения произошла в последние 3-5 лет после внедрения комплексной программы в регионах страны.

В министерстве сообщили, что число хронических больных туберкулезом за последнее десятилетие в стране снизилось в 4,5 раза. Смертность снизилась в 5,2 раз за последние 15 лет.

24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.