В Москве убирают загрязнение с поверхности Яузы
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники "Мосводостока" убирают загрязнение с поверхности Яузы в районе Сыромятнической набережной, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
"На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик, которое выставило боны для локализации пятна. В настоящее время проводится обработка поверхности воды сорбентом", - говорится в сообщении.
После ликвидации загрязнения сотрудники "Мосводостока" дополнительно проверят Яузу ниже по течению.