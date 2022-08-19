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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Загрязнение вновь обнаружено на Москве-реке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Два специализированных судна "Мосводостока" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Суда МС-1 и "Сетунь" обрабатывают водную гладь на участке от Крутицкий набережной до Автозаводского моста специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения", - говорится в сообщении.

О причинах загрязнения не сообщается.

В 12:30 комплекс городского хозяйства уточнил, что работы по ликвидации пятна на Москве-реке завершены.

Это второй подобный инцидент на главной водной артерии столицы с начала августа. Ранее сообщалось, что 8 августа было обнаружено и ликвидировано пятно на Москве-реке в районе Крымского моста.

Москва Москва-река
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