Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

В Москве пустуют рекордные объемы торговых площадей за 10 лет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Средняя доля свободных площадей по ключевым торговым центрам Москвы достигла 14% по итогам первого квартала года, подсчитали в CORE.XP.

"Доля свободных площадей в ТЦ Москвы стала максимальной за последние 10 лет, заметно обновив результат предыдущего квартала, который также был рекордным. До этого показатель превышал отметку в 10% в 2016, когда в пике достигал 11,5%", - рассказали консультанты.

По их данным, рынок ТЦ подходит к пиковым показателям объемов свободных помещений, после чего ситуация стабилизируется.

"Завершаются процессы расторжения договоров аренды с иностранными ритейлерами, как следствие высвобождаются площади, которые прежде занимались ими", - объяснили эксперты.

Они добавили, что владельцы торговых центров для сокращения объема свободных площадей избирают несколько траекторий принятия решений. Это деление помещений на более на мелкие лоты, инвестирование собственных средств в развитие новых брендов как иностранных, так и отечественных, реализация концепции новых брендов в топовых локациях, а также расширение российских брендов.

CORE.XP Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС назвало видео о сборе "тревожного чемоданчика" на билбордах Москвы плановыми с 2016 г.

Почти 30% месячной нормы осадков выпало днем в Москве

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

В столичном регионе снег растает в начале апреля

В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });