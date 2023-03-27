В Москве пустуют рекордные объемы торговых площадей за 10 лет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Средняя доля свободных площадей по ключевым торговым центрам Москвы достигла 14% по итогам первого квартала года, подсчитали в CORE.XP.

"Доля свободных площадей в ТЦ Москвы стала максимальной за последние 10 лет, заметно обновив результат предыдущего квартала, который также был рекордным. До этого показатель превышал отметку в 10% в 2016, когда в пике достигал 11,5%", - рассказали консультанты.

По их данным, рынок ТЦ подходит к пиковым показателям объемов свободных помещений, после чего ситуация стабилизируется.

"Завершаются процессы расторжения договоров аренды с иностранными ритейлерами, как следствие высвобождаются площади, которые прежде занимались ими", - объяснили эксперты.

Они добавили, что владельцы торговых центров для сокращения объема свободных площадей избирают несколько траекторий принятия решений. Это деление помещений на более на мелкие лоты, инвестирование собственных средств в развитие новых брендов как иностранных, так и отечественных, реализация концепции новых брендов в топовых локациях, а также расширение российских брендов.