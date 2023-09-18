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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

В Москве зафиксирован исторический минимум ввода торговых центров

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за три квартала 2023 года наблюдается исторический минимум объема ввода торговых центров, сообщила журналистам глава департамента исследований и аналитики IBC Екатерина Ногай. По ее данным, с начала года в городе открыли только четыре ТЦ.

Объем ввода ТЦ в Москве на конец 2023 года составит всего 100 тысяч кв.м, что на 11 п.п. ниже прошлогоднего показателя, отметила эксперт.

При этом вакансия составляет 12%, что на 1,1 п.п. больше, чем годом ранее.

Важной тенденцией эксперт назвала то, что на рынке практически прекратились приостановки работы магазинов.

"Всего лишь за год доля приостановивших свою деятельность магазинов снизилась на 9 п.п. и составила всего 2,4% против 11,7% годом раннее. Таким образом можно констатировать, что мы находимся на пути к полному замещению", - заверила она.

По данным Ногай, оставшиеся на рынке игроки увеличивают количество своих магазинов по всей России.

Екатерина Ногай IBC Москва
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