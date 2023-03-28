График поездов на Казанском направлении изменят в апреле из-за подготовки к запуску МЦД-3

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Расписание поездов изменится на Казанском направлении Московской железной дороги с 5 по 26 апреля из-за подготовки к запуску МЦД-3 (Московские центральные диаметры). Часть поездов будет отменена, а интервалы увеличат до 20-40 минут. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Так, с 5 по 26 апреля интервалы движения поездов будут увеличены: до 20 минут в пиковые часы, до 40 – в течение дня. Кроме того, часть поездов будет отменена, у части изменится расписание, маршрут следования и остановки. Часть поездов, как уточнили в департаменте, проследуют от/до станции Перово, часть – от/до Казанского вокзала.

"Для того, чтобы добраться до центра, рекомендуем не пользоваться станцией "Выхино", где и так большой пассажиропоток", - отметили в дептрансе.

Там рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, среди которых пересадка со станции Косино Казанского направления на одноименную станцию Некрасовской линии столичного метро, откуда можно доехать до "Нижегородской", где есть пересадка на Большую кольцевую линию. Со станции Косино также есть пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Кроме того, в качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться наземным транспортом: от станции Перово Казанского направления ходят маршруты до станции "Перово" Калининской линии метро, "Андроновки" и "Шоссе Энтузиастов" Московского центрального кольца, а также до транспортно-пересадочного узла "Нижегородская". "Окна нужны для подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3", - отметили в департаменте.

Также с 31 марта на 1 апреля и с 1 на 2 апреля с 21:20 до 5:20 из-за ремонта путей на Казанском вокзале изменится время прибытия и отправления поездов. Со 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5 апреля с 22:50 до 6:50 будет закрыт один путь на станции Перово – поезда будут следовать с измененным расписанием по оставшимся путям.