На Казанском направлении МЖД в апреле изменится расписание поездов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в апреле изменится расписание поездов, сообщается на официальном сайте столичной мэрии в воскресенье.

"С 5 по 26 апреля будут увеличены интервалы движения поездов. Некоторые из них отменят, а у других изменятся остановки, расписание и маршрут следования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 5 по 26 апреля будут увеличены интервалы движения поездов до 20 минут в часы пик и до 40 минут в течение дня. Некоторые поезда отменят, у других изменятся остановки, расписание и маршрут следования. Часть поездов проследует от станции "Перово" и обратно, часть - от Казанского вокзала и обратно.

Кроме того, 2 апреля с 21:20 до 05:20 из-за ремонта путей на Казанском вокзале изменено время прибытия и отправления поездов. С 2 по 5 апреля с 22:50 до 06:50 будет закрыт один путь на станции "Перово". Поезда будут следовать с измененным расписанием по оставшимся путям.

Отмечается, что изменения расписания связано с подготовкой инфраструктуры перед открытием движения по третьему Московскому центральному диаметру.