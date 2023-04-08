Расписание электричек изменится на Ленинградском направлении с 10 по 27 апреля

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Расписание пригородных поездов и экспрессов изменится на Ленинградском направлении в Москве в период с 10 по 27 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 10 по 27 апреля значительно изменится расписание движения пригородных поездов и экспрессов на Ленинградском направлении. Эти окна необходимы РЖД для проведения работ на ж/д инфраструктуре", - говорится в телеграм-канале департамента в субботу.

Отмечается, что ежедневно с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 не будет движения поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала. Интервалы движения поездов будут увеличены: в пиковые часы - до 20 минут, после 20:00 - до 40 минут. Часть поездов проследуют с отменой остановок.

Как отмечается в сообщении, "в период "окон" будут проводить работы на станции Крюково (Зеленоград): обновлять контактную сеть и систему управления движением поездов, строить пассажирскую и ж/д инфраструктуру, а также обновлять ж/д инфраструктуру в дальнем пригороде - это необходимо для запуска МЦД-3, который пройдет уже в этом году".