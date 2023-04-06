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Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Количество сделок на вторичном рынке Москвы выросло на 7% в марте по сравнению с прошлогодними показателями, подсчитали в "ИНКОМ-Недвижимость".

"В марте реализованный спрос на вторичном рынке жилья Москвы на 27% превысил февральский и на 7% - мартовский в 2022 году", - говорится в сообщении.

По словам директора направления "Вторичный рынок" Сергея Шломы, в марте 2022 года на рынке царил ажиотаж, были зафиксированы максимальные показатели спроса и цен. С апреля по сентябрь прошлого года активность покупателей оставалась довольно слабой, в октябре увеличилась.

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"В марте число звонков клиентов, которые мы получаем ежедневно, увеличилось на 20%. Очевидно, что интерес ко вторичному жилью повышается не за счет роста покупательной способности населения, а за счет перетока клиентов из сегмента новостроек. Если в 2022 году в компании каждая десятая сделка продажи вторичной жилплощади совершалась с единовременным приобретением квартиры в новостройке, то теперь - каждая 13-я. Первичный рынок явно проседает, отсюда и рост спроса на "вторичке", - прокомментировал Шлома.

Он уточнил, что нет предпосылок для упадка вторичного сегмента при отсутствии новых экономических и политических потрясений. В целом ситуация стабильная, вероятность плавной незначительной коррекции цен сохраняется.

"Но многое находится в руках девелоперов - если они оставят свои перегретые цены и будут работать на низких оборотах, продавая меньше квартир, чем им нужно, то стоимость "вторички" не упадет. Также я не вижу оснований для ее роста", - прогнозирует эксперт.

По данным аналитиков, в марте 2023 года на рынке столичной "вторички" без новой Москвы средняя стоимость 1 кв. м составила 275,5 тыс. рублей. Показатель на 0,3% ниже, чем в феврале, и на 3,9% ниже, чем в марте 2022 года. По итогам I квартала 2023 года цена метра уменьшилась на 0,1%.

В новой Москве предложение за месяц подешевело в среднем на 0,6%, за квартал также на 0,6%, за год на 1,6% - до 201,8 тыс. руб. за "квадрат".

Также уточняется, что в Московской области медианная цена кв. м в марте находилась на уровне 138,4 тыс. руб.: по отношению к февральскому показателю она уменьшилась на 0,3%, за квартал снижение составило 0,4%, в сравнении с мартовскими значениями в 2022 году - минус 0,9%.

"Средние цены в этом году практически не меняются, и в годовом выражении колебания несущественные. В принципе, для рядового покупателя снижение стоимости жилья в пределах 2-3%, даже 5% за год - это ни о чем. (...) При этом растет доля квартир, у которых в процессе экспозиции цена не меняется, то есть, объекты выставляются на продажу по адекватной рыночной стоимости. Это говорит о том, что период турбулентности не то чтобы пройден, но уровень неопределенности и тревожности понизился, и участники вторичного рынка готовы идти навстречу друг другу, договариваться, понимая, что в дальнейшем каких-то существенных колебаний цен ждать не стоит", - отметил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Москва
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