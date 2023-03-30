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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Жилье в Москве перестало падать в цене

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Снижение цен прекратилось на вторичном рынке жилья в Москве, сообщили в "Циан" по итогам марта.

"На вторичном рынке недвижимости РФ продолжается ценовая стагнация. В Москве, где "квадрат" почти год медленно дешевел, снижение цен прекратилось. Сохранение нынешних тенденций ожидается и в ближайшие месяцы", - отметили аналитики компании.

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По их данным, спрос на вторичном рынке РФ немного увеличился, но он ниже, чем в прошлом году, в то время как выбор - выше в два больше.

"Поэтому пока что предпосылок для существенного роста цен нет", - заверили в "Циан".

Средние цены квадратный метр на вторичном рынке в России в феврале выросли на 0,6%. Шестой месяц подряд цены очень медленно увеличиваются. За последний месяц в большинстве городов средние цены квадратного метра изменились не более чем на 1%.

"В последние недели заметно выравнивание условий по ипотечному кредитованию на первичке и вторичке. Если этот тренд сохранится, то на вторичный рынок будет выходить еще больше ипотечников, снижая потенциал восстановления первичного рынка", - прогнозируют в компании.

Москва
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