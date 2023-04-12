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Самый теплый день с начала весны зафиксирован в Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Опорная метеостанция столицы на ВДНХ в 16:00 среды зафиксировала температуру 17,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самый теплый день с начала весны в Москве", - сказал представитель метеобюро.

По оценке синоптиков, температура в городе на 5-6 градусов превысила среднеклиматическую норму.

В метеобюро уточнили, что температурный рекорд 12 апреля в столице принадлежит 2015 году. В тот день на ВДНХ фиксировалось ровно 20 градусов тепла.

"Рекорд восьмилетней давности побит не будет", - добавил собеседник агентства.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что городская система отопления работает на минимальных температурах из-за теплой погоды.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве ожидается 15-17 градусов.

В пятницу и субботу в городе будет значительно прохладнее - 8-10 и 7-9 градусов соответственно.

Существенное потепление ожидается в столице с воскресенья: дневные температуры вновь превысят отметку 15 градусов.

Москва
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