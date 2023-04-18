Температура в Москве может приблизиться к 20-градусной отметке в понедельник

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Очередное повышение температуры прогнозируется в Москве в воскресенье, в начале следующей недели температура в столичном регионе может достичь 20 градусов тепла, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С воскресенья очередное повышение температуры. В пятницу, и в субботу ветер будет все-таки северный, но уже в воскресенье ветер переменных направлений, а в понедельник - южный и юго-западный. Поэтому в воскресенье уже от плюс 14 до плюс 19 градусов, а в понедельник вероятность того, что в московском регионе температура приблизится к 20-градусной отметке, велика", - сказал Вильфанд.

Говоря об этой неделе, Вильфанд уточнил, что в среду и в четверг будет "очень теплая погода, превышающая норму на 2-3 градуса". Так, в среду и в четверг температура будет плюс 16 - плюс 18 градусов, а по области до плюс 19. Погода будет облачная и преимущественно без осадков. Ночные температуры в Москве будут от плюс 3 до плюс 5 градусов, а по области до плюс 6.

"В последующем солнца станет больше. В пятницу, субботу облаков станет поменьше, и ночи будут более звездными, но и температура ночью будет понижаться - в ночь на пятницу и в ночь на субботу будет от 0 до плюс 5. Температура понизится на 1-2 градуса, но она все равно на 1,5-2 градуса будет выше многолетних значений. То есть весна наступила", - добавил Вильфанд.

Днем в пятницу в Москве будет от плюс 15 до плюс 17, а в субботу - от плюс 12 до плюс 17 градусов.

Вильфанд также отметил, что погода в Москве позволяет завершить отопительный сезон, однако решение будут принимать власти города.

"В нынешнем апреле уже два раза были эпизоды, когда среднесуточная температура в течение пяти дней была 8 градусов и выше (со 2 по 6 апреля и с 9 по 13 апреля). В ближайшие дни эта ситуация продолжится", - сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Он отметил, что если среднесуточная температура в течение пяти суток выше 8 градусов, то отопительный период заканчивается. Поэтому, "если следовать жестко правилам - да (можно завершать отопительный сезон)", считает Вильфанд.

При этом Вильфанд подчеркнул, что понижения температуры довольно часто бывают в мае и конце апреля, поэтому "решение будут принимать властные структуры".