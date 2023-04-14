Речная навигация откроется в Москве 24 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Полиция на транспорте готовится к открытию сезона речной навигации в Москве, которая стартует 24 апреля, сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.

"24 апреля текущего года откроется на Москве-реке навигация. Сотрудники данного подразделения (управления на транспорте - ИФ) обслуживают Москву-реку, обслуживают канал имени Москвы непосредственно. Это более 150 километров водных гладей", - сказал Калинкин в пятницу на открытии в Северном речном порту нового здания линейного отдела полиции МВД России на водном транспорте УТ МВД по ЦФО.

По словам Калинкина, в текущем году будет открыт еще один линейный пункт полиции в Южном речном порту, когда в здании вокзала завершится реконструкция.

В рамках торжественной церемонии открытия начальник главка отметил, что новое здание для управления в Северном речном порту было передано правительством Москвы после проведения капитального ремонта и реконструкции.

В рамках мероприятия Калинкин сообщил, что за прошлый год более 2,5 миллионов пассажиров воспользовались водным транспортом в Москве.

По словам представителя МВД, для обеспечения безопасности граждан на воде полицейское управление использует различные виды транспорта, среди которых катера и гидроциклы. "Сотрудники транспортной полиции имеют на вооружении более 400 различных катеров различного класса. (...) Есть на вооружении гидроциклы, есть даже экспериментальные суда", - добавил Калинкин.