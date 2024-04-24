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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

На Москве-реке в столице открылась летняя навигация

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале нового сезона летней навигации на Москве-реке, от столичных речных вокзалов теплоходы отправятся почти до 50 крупных городов и населенных пунктов страны.

"Сегодня открывается новый сезон летней навигации на Москве-реке. (...) В новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. От московских речных вокзалов круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны", - написал он в Telegram.

Среди новинок мэр отметил маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов. С остановками у обоих вокзалов будет ходить один из самых знаменитых маршрутов - Московское Золотое кольцо.

К началу сезона на причалах для пассажиров разместили информационные стелы, карты маршрутов и зоны ожидания. Кроме того, обновили нумерацию маршрутов прогулочных судов. Им присвоили номера от одного до восьми, свой цвет и оригинальное название, чтобы пассажиры не путали их с регулярным речным транспортом.

Мэр напомнил, что независимо от сезона по Москве-реке продолжают курсировать рейсовые электросуда. "В этом году планируем продлить действующий маршрут от Киевского вокзала до парка "Фили", а также сделать ряд новых остановок", - отметил он.

Сергей Собянин Москва-река Москва
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