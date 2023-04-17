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Ремонт дорог начался в Москве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Текущий ремонт свыше 23 млн кв. метров асфальтовых покрытий столицы запланирован в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна", - сказал Бирюков.

По его словам, асфальт будут менять на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

"Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что наиболее масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзная, Нижегородская и Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.

Бирюков напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, принадлежащих городу. "Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн тонн смеси", - добавил он.

Петр Бирюков Москва
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