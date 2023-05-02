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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Ремонт Краснопресненской набережной завершился в центре Москвы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краснопресненская набережная полностью обновлена после ремонта, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"В этом году отремонтировали Краснопресненскую набережную, это было необходимо из-за частичного выпадения и разрушения гранитной облицовки, карнизных плит кордона", - сказал Бирюков.

Заммэра сообщил, что специалисты отремонтировали более 500 кв. метров и заменили свыше 170 кв. метров гранитной облицовки, установили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных, сделали расшивку швов, восстановили бетон в зоне водовыпусков.

"Все работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники", - добавил Бирюков.

Петр Бирюков Краснопресненская набережная Москва
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