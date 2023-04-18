Выставка "После импрессионизма" покажет "небанальные" шедевры из отечественных музеев

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Выставка "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством", на которой будут представлены "небанальные" шедевры из собрания отечественных музеев, откроется в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина во вторник.

Как отметила во время официального открытия выставки директор музея Елизавета Лихачёва, выставка "касается одной из самых известных частей собрания ГМИИ, а также других музеев, которую довольно долго готовили". Она выразила надежду, что выставка вызовет широкий интерес публики. "Я надеюсь, что мы дадим возможность и специалистам, и более широкой публике посмотреть на творчество художников, начиная с середины 60-х годов XIX века, в необычном ракурсе, в новом интересном контексте", - сказала директор Пушкинского музея.

Заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков сообщил, что проект появился после того, как стал невозможен совместный проект ГМИИ с Лондонской национальной галереей - выставка "После импрессионизма. Изобретение современного искусства", которая открылась в конце марта в столице Великобритании.

"В основе двух выставок лежит одна концептуальная рамка о том, что импрессионизм - это последнее художественное течение, которое строится на прямом наблюдении действительности и переносе её на холст. Следующие художественные течения уже, скорее, выражают внутренний мир человека и интерпретируют картину как самодостаточный объект, воздействующий на тебя, скорее, как музыкальное произведение, а не как литературное, как мы привыкли до эпохи реализма, в эпоху реализма", - сказал он.

На выставке, открывающейся в Москве, представлено русское изобразительное искусство в период с 1860-х по 1910-е годы. Здесь собраны "не только первоклассные, но и небанальные вещи", чтобы освежить восприятие отечественного искусства, подчеркнул замдиректора ГМИИ.

"Мы показываем диалог наших художников с современными им по большей части французами, начиная с Василия Перова, учившегося в Париже в 1860-е годы, и заканчивая такими радикальными выводами из модернистской эстетики, как супрематизм, представленный Ольгой Розановой, заумь, представленный Малевичем, абстракции Кандинского, контррельефы Татлина, искусство Филонова и так далее. То есть это те выводы, которые были сделаны нами в диалоге с современным искусством мира", - сказал Доронченков.

Он выразил благодарность "за солидарность и дружбу" отечественным музеям - Третьяковской галерее, Русскому музею, Эрмитажу, а также "большому количеству региональных музей и частных коллекционеров из Москвы".

Открывающийся выставочный проект занимает все три этажа Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и демонстрирует разнообразие и многогранность художественной жизни Европы и России во второй половине XIX - начале XX столетия. На выставке представлены работы Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, а также русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.

Как ранее отмечали в Пушкинском музее, цель выставки - переосмыслить сложную эпоху поиска новых художественных языков в отечественном и западном искусстве на рубеже XIX-XX веков. Экспозиция посвящена периоду с 1860-х по 1916 год. Одной из задач выставки является "демонстрация стремительного развития русской живописи на рубеже столетий, статус которой эволюционировал от региональной художественной школы, внимательно следившей за творчеством представителей французского модернизма, до ведущего центра европейского авангарда". Посетители выставки смогут проследить этот процесс от произведений Перова, Репина и Васнецова, наблюдавших художественную жизнь Парижа в эпоху импрессионизма, до работ Малевича, Татлина, Кандинского, Ларионова, Розановой, которые, освоив наследие постимпрессионизма и кубизма, вывели искусство модернизма к совершенно новым горизонтам.

Для посетителей выставка станет доступна с 18 апреля и будет открыта до 20 августа.